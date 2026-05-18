В Днепропетровской области получили повреждения объекты «Нафтогаза Украины»

В Днепропетровской области получили повреждения объекты «Нафтогаза Украины». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

По словам председателя правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, масштаб повреждений и разрушений можно оценить только после отбоя тревоги.

Отмечается, что удар по объектам был нанесен тремя баллистическими ракетами. Кроме того, в течение вчерашнего дня и минувшей ночи шли непрерывные атаки беспилотников.

18 мая в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева по гражданским объектам страны ночью нанесли ответный массированный удар предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

При этом глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что инфраструктура и предприятие получили повреждения в результате ударов беспилотников по Кривому Рогу в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

Ранее в Кремле отвергли заявления об ударах ВС РФ по гражданским объектам на Украине.

 
