В Генпрокуратуре Литвы прокомментировали инцидент с дроном в Утенском районе страны

Падение БПЛА в Литве расследуют в рамках дела о военных преступлениях на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Падение беспилотного летательного аппарата в Утенском районе Литвы будут расследовать в рамках дела о военных преступлениях на территории Украины, заявила представитель Генпрокуратуры республики Эляна Мартинонене. Об этом сообщает Delfi.

По словам начальника Главного комиссариата полиции Утенского округа Миндаугаса Пускунигиса, место происшествие в радиусе 500 метров оцепили полицейские, местных жителей попросили покинуть дома.

Позднее сотрудники антитеррористической группы «Арас» выяснили, что упавший дрон содержал взрывчатые вещества, их было решено нейтрализовать на месте.

Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас предположил, что беспилотник мог быть украинским.

«Там есть несколько модификаций, которые сейчас обсуждаются. Думаю, собранные детали сегодня помогут установить, что это за дрон, – добавил он.

До этого министр обороны Робертас Каунас заявил, что система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся украинский беспилотник.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.

 
