В Нижегородской области отражена атака свыше 20 украинских БПЛА

Никитин: силы ПВО отразили атаку более 20 дронов в Нижегородской области

В Нижегородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) в утреннее и дневное время отразили атаку 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил глава области.

Он отметил, что в результате падения обломков повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На месте их падения работают специальные службы, сказал Никитин.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 18 мая уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины.