Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Нижегородской области отражена атака свыше 20 украинских БПЛА

Никитин: силы ПВО отразили атаку более 20 дронов в Нижегородской области
Станислав Красильников/РИА Новости

В Нижегородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) в утреннее и дневное время отразили атаку 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил глава области.

Он отметил, что в результате падения обломков повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На месте их падения работают специальные службы, сказал Никитин.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 18 мая уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!