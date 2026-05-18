Уличная камера сняла на видео взрыв необычной силы в Днепропетровске

В Днепропетровске зафиксирован мощный взрыв, как от удара «Орешником»

Камера уличного наблюдения сняла на видео взрыв необычной силы в Днепропетровске на Украине. Как пишет Mk.ru, по мощности его можно сравнить с прилетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» или «Орешника».

На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть яркую вспышку на горизонте, которая то угасает, то вновь озаряет все небо. Отмечается, что снаряды Вооруженных сил (ВС) России попали в склад с боеприпасами ВСУ. На видео показана вторичная детонация с большим разлетом снарядов. Кроме того, российские дроны поразили в Днепропетровске объекты «Нафтогаза». Речь идет о заправке «Укрнафты», уточнил «Царьград».

18 мая в министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, которые используются в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева по гражданским объектам России.

По данным МО, удары были нанесены «высокоточным оружием наземного, морского базирования» и беспилотниками. Все цели атаки достигнуты, назначенные объекты поражены.

Ранее Киев предупредили о последствиях за налет беспилотников ВСУ на Москву.

 
