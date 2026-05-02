Пленный ВСУ рассказал о попытке ликвидации раненого бойца по приказу командования

Украинский пленный военнослужащий Даниил Жарков рассказал ТАСС, что пытался ликвидировать раненого российского бойца.

По его словам, в конце декабря 2025 года во время отступления его группе приказали укрыться в одном из домов. Позже туда же пришел раненый российский военнослужащий, которого взяли в плен. Жарков утверждает, что после допроса командование распорядилось незаметно устранить его, при этом, по его словам, выполнять приказ никто не хотел, однако на бойцов оказывали давление. Он также отметил, что с самого начала им приказывали никого не подпускать — ни гражданских, ни военных.

По словам пленного, на фоне стресса он нанес раненому удар ножом в область шеи и решил, что тот не дышит. После этого он спустился в погреб в состоянии шока.

Позже сослуживец сообщил Жаркову, что российский военный выжил. При этом сам мужчина уже доложил по радио о «выполненном приказе». По его словам, до 2 января 2026 года раненый находился с ними, его кормили и поили, а при отходе оставили живым.

Жарков отметил, что в России против него могут возбудить уголовное дело по факту покушения на раненого, однако подчеркнул, что тот выжил, а приказ командования он в итоге не выполнил.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие на передовой пили мочу из-за нехватки воды.