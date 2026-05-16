Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Глава «Росатома» сообщил об ударе дрона по трубопроводу у ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев: дрон-камикадзе атаковал объект рядом с Запорожской АЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский дрон-камикадзе атаковал трубопровод рядом с машинными залами Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, беспилотник ударил по трубопроводу, проходящему вдоль машинных залов станции, после чего не взорвался и упал рядом с первым энергоблоком.

Глава «Росатома» также сообщил, что в городе после атак перестали работать обе автозаправочные станции.

Кроме того, по его словам, дроны атакуют грузовики и автобусы, из-за чего возникают сложности с доставкой продуктов и товаров первой необходимости.

Лихачев напомнил, что накануне двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали после удара беспилотника по автомобилю. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней тяжести.

По словам главы «Росатома», машину атаковали примерно в 100 метрах от ограждения станции, когда сотрудники выполняли служебные обязанности.

Он также заявил, что после удара в течение часа дроны не позволяли скорой помощи подъехать к месту происшествия, а эвакуация раненых проходила в сложных условиях. В тот же день, по словам Лихачева, сотрудник мэрии получил баротравму после удара дрона по зданию администрации.

Ранее украинский дрон атаковал автотранспортный парк ЗАЭС.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!