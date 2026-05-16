Глава «Росатома» сообщил об ударе дрона по трубопроводу у ЗАЭС

Украинский дрон-камикадзе атаковал трубопровод рядом с машинными залами Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, беспилотник ударил по трубопроводу, проходящему вдоль машинных залов станции, после чего не взорвался и упал рядом с первым энергоблоком.

Глава «Росатома» также сообщил, что в городе после атак перестали работать обе автозаправочные станции.

Кроме того, по его словам, дроны атакуют грузовики и автобусы, из-за чего возникают сложности с доставкой продуктов и товаров первой необходимости.

Лихачев напомнил, что накануне двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали после удара беспилотника по автомобилю. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней тяжести.

По словам главы «Росатома», машину атаковали примерно в 100 метрах от ограждения станции, когда сотрудники выполняли служебные обязанности.

Он также заявил, что после удара в течение часа дроны не позволяли скорой помощи подъехать к месту происшествия, а эвакуация раненых проходила в сложных условиях. В тот же день, по словам Лихачева, сотрудник мэрии получил баротравму после удара дрона по зданию администрации.

Ранее украинский дрон атаковал автотранспортный парк ЗАЭС.