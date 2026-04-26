Российский военный рассказал о самых сложных моментах операции по освобождению Суджи

Участник операции «Поток» рассказал, как бойцы придумали способ добычи воды в трубах
Российский военнослужащий, участвовавший в операции «Поток» по освобождению Суджи Курской области, рассказал, как бойцы придумали способ добычи воды, которой им не хватало. Деталями поделился с ТАСС командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

По его словам, самым сложным было ждать, находясь в трубах, несколько дней, когда подойдут смежные отряды.

Кроме того, бойцам не хватало воды: в последние дни операции они экономили ее, делили воду по глоткам. Бойцы придумали распарывать куртки и синтепоном собирать конденсат с труб, чтобы смачивать губы, рассказал боец «Ахмата».

Помимо воды не хватало также еды и воздуха, в трубах было несколько сотен бойцов и они испытывали кислородное голодание.

Операция «Поток» была проведена в марте 2025 года, она стала началом освобождения Суджи и практически всей части Курской области, захваченной ВСУ.

В операции участвовали бойцы бригады «Ветераны», спецназа «Ахмат», 30-го гвардейского мотострелкового полка, бригады «Восток» и 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В ходе операции бойцам пришлось преодолеть около 15 км по газопроводу, затем они вышли на поверхность непосредственно у Суджи, что стало неожиданностью для украинских военных.

Ранее участник операции «Поток» сравнил ее с фильмом ужасов.

 
