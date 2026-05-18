В Польше придумали, как решить проблему с двигателями купленных в США танков

В Польше появится первый в Европе сервисный центр для двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams. Об этом сообщает на сайте министерство национальной обороны страны.

Согласно пресс-релизу, торжественное подписание соответствующего соглашения между военным авиационным заводом № 1 и компанией Honeywell состоится в Демблине в понедельник, 18 мая. В церемонии поучаствуют вице-премьер и министр обороны Польши Косиняк-Камыш и госсекретарь оборонного ведомства Цезари Томчик.

В заявлении отмечается, что этот сервисный центр будет единственным в Европе и третьим в мире с полномочиями по обслуживанию двигателей AGT1500.

В прошлом году директор военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский рассказал, что Польша не может обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams. Он объяснил, что в них в качестве силового агрегата используются турбовальные авиационные двигатели AGT1500C. Они требуют специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов. Власти Польши задумались об обслуживании двигателей уже после того, как их приобрели.

