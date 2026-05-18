В Польше придумали, как решить проблему с двигателями купленных в США танков

В Польше появится первый в Европе сервисный центр для двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams. Об этом сообщает на сайте министерство национальной обороны страны.

Согласно пресс-релизу, торжественное подписание соответствующего соглашения между военным авиационным заводом № 1 и компанией Honeywell состоится в Демблине в понедельник, 18 мая. В церемонии поучаствуют вице-премьер и министр обороны Польши Косиняк-Камыш и госсекретарь оборонного ведомства Цезари Томчик.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В заявлении отмечается, что этот сервисный центр будет единственным в Европе и третьим в мире с полномочиями по обслуживанию двигателей AGT1500.

В прошлом году директор военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский рассказал, что Польша не может обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams. Он объяснил, что в них в качестве силового агрегата используются турбовальные авиационные двигатели AGT1500C. Они требуют специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов. Власти Польши задумались об обслуживании двигателей уже после того, как их приобрели.

Ранее немецкие автоконцерны решили создавать хабы управления роями БПЛА.