Немецкие автоконцерны намерены создавать хабы управления роями БПЛА

Немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Daimler Truck вместе с производителем дронов Quantum Systems разрабатывают мобильные хабы управления роями БПЛА на базе своих машин, пишет Das Bild.

В статье уточняется, что для этой цели собираются адаптировать армейские внедорожники G-класса Wolf от Mercedes и тяжелые грузовые платформы от Daimler Truck.

Издание отмечает, что автоконцерны рассчитывают на крупные оборонные заказы. Однако в Mercedes-Benz и Daimler Truck заявили, что не планируют переключаться на производство военной техники и оружия: компании только предоставляют передовые колесные платформы.

На этой неделе посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук на фоне потенциального отказа США передавать Германии дальнобойные ракеты Tomahawk сообщила, что Киев мог бы поставлять Берлину собственное вооружение и БПЛА. По ее словам, если страны альянса обратятся к Украине, она сможет предложить свой «опыт и эффективное оружие: беспилотники и ракеты большой дальности».

Ранее Зеленский заявил, что Россия не смогла бы производить ракеты без западных деталей.