В Польше рассказали о проблемах с двигателями для танков Abrams, купленных в США

Польша не может обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams. Об этом в интервью изданию Gazetaprawna заявил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский.

По его словам, в танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, которые требуют специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов.

Гощиньский добавил, что при принятии решения о покупке танков эти требования не были учтены, власти Польши задумались об обслуживании двигателей уже после того, как их купили.

Директор завода добавил, что Варшава уже приобрела в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2SEPv.3, а также большое количество машин технического обеспечения, оснащенных теми же двигателями.

В январе стало известно, что Польша получила первую партию танков Abrams производства США в их новейшей версии M1A2SEPV3. Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что партия насчитывает 28 единиц техники. Сначала танки пройдут проверку, а затем их направят в польскую армию.

Ранее в Польше заявили, что страна не готова ни к какой войне.