Почти 40 БПЛА атаковали регионы России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за семь часов уничтожили над девятью регионами страны и Азовским морем 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 21:00. БПЛА ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

В Сергиевом Посаде после падения обломков беспилотника были повреждены частные дома и автомобили. В Лобне женщина получила осколочные ранения. Примерно в пяти многоэтажках выбило окна, были повреждены более 20 автомобилей. А в Истринском округе атака затронула железнодорожную инфраструктуру: была повреждена контактная сеть на перегоне возле станции «Устиновка».

