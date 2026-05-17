В Херсонской области в полном объеме восстановили энергоснабжение

В Херсонской области в полном объеме восстановлено электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он выразил благодарность энергетикам за самоотверженную работу и жителям области за выдержку и терпение.

Утром 17 мая Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без света. К 21:00 мск электроснабжение было полностью восстановлено в двух муниципальных округах и частично — четырех.

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе после атак со стороны Вооруженных сил Украины произошло частичное отключение света. По его словам, обесточенной оказалась значительная часть субъекта. Кроме того, в Запорожской области возникли перебои с водоснабжением. В связи с этим объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания.

