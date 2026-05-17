Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Херсонской области в полном объеме восстановили энергоснабжение

Сальдо: в Херсонской области полностью восстановлено энергоснабжение
Артем Кулекин/РИА Новости

В Херсонской области в полном объеме восстановлено электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он выразил благодарность энергетикам за самоотверженную работу и жителям области за выдержку и терпение.

Утром 17 мая Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без света. К 21:00 мск электроснабжение было полностью восстановлено в двух муниципальных округах и частично — четырех.

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе после атак со стороны Вооруженных сил Украины произошло частичное отключение света. По его словам, обесточенной оказалась значительная часть субъекта. Кроме того, в Запорожской области возникли перебои с водоснабжением. В связи с этим объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания.

Ранее стало известно о планах Киева опустошить Херсонскую область.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!