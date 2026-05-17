В Херсонской области произошло массовое отключение света

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Заявление было опубликовано в 9:55 мск.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — подчеркнул глава российского субъекта.

Утром 17 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло частичное отключение света. По его словам, обесточенной оказалась значительная часть субъекта. В связи с этим объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания. Глава региона добавил, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, в Запорожской области возникли перебои с водоснабжением. Пресс-служба предприятия «Вода Запорожья» уточнила, что нарушения связаны с ремонтно-восстановительными работами, нацеленными на стабилизацию напряжения в сетях электроснабжения.

Ранее более 3000 жителей Запорожской области остались без света из-за атаки ВСУ.