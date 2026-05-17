Жителей Таганрога попросили покинуть улицы из-за БПЛА

В Таганроге на фоне угрозы атаки дронов начали работу силы ПВО
В Таганроге работают силы ПВО (противовоздушной обороны), написала в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Она призвала горожан сохранять спокойствие, покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Примерно за 15 минут до этого мэр сообщила о угрозе применения БПЛА по Таганрогу. Она напомнила местным жителям, что запрещено снимать происходящее. А в случае обнаружения дрона нужно позвонить в полицию или по номеру 112.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

В Сергиевом Посаде после падения обломков беспилотника были повреждены частные дома и автомобили. В Лобне женщина получила осколочные ранения. Примерно в пяти многоэтажках выбило окна, были повреждены более 20 автомобилей. А в Истринском округе атака затронула железнодорожную инфраструктуру: была повреждена контактная сеть на перегоне возле станции «Устиновка».

