В городе Тернополе владелец электрокара, недовольный ремонтом машины, сдал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) данные автомехаников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Сотрудники ТЦК ворвались на закрытую территорию автосервиса и мобилизовали нескольких автомехаников», — сообщил источник.

По данным силовиков, операцию осуществили по заказу клиента, который остался недоволен обслуживанием своего дорогостоящего электромобиля.

Глава ОПУ Кирилл Буданов заявлял, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК «на три буквы». По его словам, это демонстрирует отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой стороны, все бегут от мобилизации, указал глава офиса Зеленского.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В украинских соцсетях регулярно появляются видео принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну.

Ранее украинец за рулем BMW наехал на военкома, который хотел его мобилизовать.