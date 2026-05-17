При атаке ВСУ на Подмосковье погиб гражданин Индии

РИА Новости

Один гражданин Индии погиб, трое пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московской области. Об этом сообщает индийское посольство в России в соцсети X.

В публикации отмечается, что сотрудники дипмиссии выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице.

«Посольство выражает искренние соболезнования семье погибшего и делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим, тесно взаимодействуя с руководством компании и местными властями», — добавили в посольстве.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, один из беспилотников врезался в частный жилой дом в Химках. В результате одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек оказался под завалами. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники оперативных служб.

