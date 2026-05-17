Беспилотники ВСУ атаковали два села в Харьковской области

Ганчев: два дома разрушены после атаки беспилотников ВСУ в Купянском районе

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

По его словам, удары пришлись по селам Таволжанка и Ивановка. В результате ударов разрушены два дома и хозяйственные постройки.

Ганчев уточнил, что в результате атаки были разрушены два домовладения и хозяйственные постройки. Мирные жители, по его данным, не пострадали.

Утром 17 мая в Минобороны России рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа. Часть из них нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря.

Тем же утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО в течение суток сбили более 120 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российскую столицу. Как отметил градоначальник, отражение массированной атаки ВСУ на город все еще продолжается.

Ранее в Черном море уничтожили несколько безэкипажных катеров ВСУ.