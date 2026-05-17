В Латвию залетел неизвестный дрон и вылетел у границы с Россией

Неизвестный беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии, но через некоторое время покинул территорию страны. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы (NBS) республики, пишет «Интерфакс».

По словам представителя NBS, полковника Мариса Тутиньша, информация о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии поступила около 6 утра. По предварительным данным, дрон заметили в небе над муниципалитетом Краслава, граничащим с Белоруссией. Позже он вылетел из страны над муниципалитетом Лудза, граничащим с РФ.

Жителей восточных муниципалитетов Резекне, Лудза и Краслава, а позже Алуксне и Балви уведомили о возможной угрозе. В связи с инцидентом в воздух были подняты истребители Балтийской миссии НАТО по воздушной полиции. На данный момент воздушная угроза миновала, сообщили вооруженные силы Латвии.

До этого журналист Алекс Христофору выразил мнение, что крах правительства Латвии связан с опасениями из-за возможного ответа России на предоставление Украине воздушного пространства страны для атаки на приграничные регионы. Он утверждает, что ушедшая в отставку с поста премьер-министра Эвика Силиня вела, как ей казалось, «очень хитрую игру». Она делала вид, что «смотрит в другую сторону», пока украинские БПЛА пересекали воздушное пространство республики для ударов по РФ.

Ранее министр обороны Латвии ушел в отставку из-за украинских БПЛА.