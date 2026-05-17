Взрыв прогремел в районе города Бейт-Шемеш в Израиле

Мощный взрыв прогремел в районе города Бет-Шемеш к западу от Иерусалима. Об этом сообщает газета Times of Israel.

По данным издания, начавшийся в результате взрыва пожар виден за десятки километров. На месте происшествия работают экстренные службы.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.