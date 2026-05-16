Российский истребитель пятую неделю атакует тылы ВСУ

«ВХ»: на Украине жалуются на бьющий по тылам ВСУ самолет-призрак Су-57
Украинские ресурсы пожаловались на неуловимый российский борт, предположительно, истребитель пятого поколения Су-57, который уже пятую неделю подряд атакует тылы ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Схема его работы на протяжении этого времени неизменна: машина выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и мгновенно уходит из зоны обнаружения, после чего в ближнем тылу ВСУ (в Сумской, Черниговской и Полтавской областях) взлетают на воздух логистические узлы», — говорится в публикации.

Уточняется, что, по предварительным оценкам, истребитель совершил как минимум 30 результативных пусков. Основные цели — железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, через которые на Украину поступает помощь из стран Запада.

В конце февраля стало известно, что Индия может приобрести российские истребители пятого поколения Су-57 для усиления боевого потенциала своих ВВС. Если Нью-Дели примет окончательное положительное решение, то может в результате заказать до 40 таких самолетов.

Ранее военкоры сообщили о мощных ударах по порту Одессы и производственным точкам в Харькове.

 
