Раскрыто число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Собянин: на подлете к Москве силы ПВО сбили уже 47 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Сначала он написал об одном дроне, но спустя примерно 15 минут опубликовал новое сообщение о ликвидации еще трех аппаратов.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

По данным сайта правительства Москвы, всего на подлете к столице были уничтожены 47 беспилотников.

Незадолго до этого в министерстве обороны сообщили, что в период с 09:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали цели над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Также 16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что обе автозаправочные станции в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС, выведены из строя в результате постоянных атак украинских войск.

Ранее украинские дроны не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.