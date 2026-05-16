Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Раскрыто число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Собянин: на подлете к Москве силы ПВО сбили уже 47 беспилотников
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Сначала он написал об одном дроне, но спустя примерно 15 минут опубликовал новое сообщение о ликвидации еще трех аппаратов.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

По данным сайта правительства Москвы, всего на подлете к столице были уничтожены 47 беспилотников.

Незадолго до этого в министерстве обороны сообщили, что в период с 09:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали цели над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Также 16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что обе автозаправочные станции в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС, выведены из строя в результате постоянных атак украинских войск.

Ранее украинские дроны не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!