Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Румынии нашли неразорвавшийся снаряд недалеко от границы с Украиной

Reuters: в Румынии у границы с Украиной нашли неразорвавшийся снаряд
Global Look Press

В юго-восточной части Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны республики.

В заявлении ведомства уточняется, что неуправляемый реактивный снаряд был найден во дворе нежилого дома в селе Пардина уезда Тулча. Министерство не указало возможное происхождение находки.

«Техническая проверка подтвердила наличие в корпусе снаряда взрывчатки массой два килограмма», — говорится в заявлении.

Периметр территории был оцеплен.

В апреле Румыния вызвала российского посла после падения обломков беспилотника в районе Галаца и обвинила Москву в угрозе региональной безопасности, хотя доказательств происхождения дрона не представила. Более того, румынское минобороны заявило, что «беспилотники не нарушали воздушное пространство» страны.

Это произошло на фоне путаницы вокруг сообщений о якобы перехвате российских БПЛА британскими истребителями, которые позже опровергли. Откуда взялся дрон над Румынией, зачем Бухарест вызвал посла России и что произошло с британскими истребителями — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о подготовке России к ударам по центрам принятия решений.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!