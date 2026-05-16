В Румынии нашли неразорвавшийся снаряд недалеко от границы с Украиной

Reuters: в Румынии у границы с Украиной нашли неразорвавшийся снаряд

В юго-восточной части Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны республики.

В заявлении ведомства уточняется, что неуправляемый реактивный снаряд был найден во дворе нежилого дома в селе Пардина уезда Тулча. Министерство не указало возможное происхождение находки.

«Техническая проверка подтвердила наличие в корпусе снаряда взрывчатки массой два килограмма», — говорится в заявлении.

Периметр территории был оцеплен.

В апреле Румыния вызвала российского посла после падения обломков беспилотника в районе Галаца и обвинила Москву в угрозе региональной безопасности, хотя доказательств происхождения дрона не представила. Более того, румынское минобороны заявило, что «беспилотники не нарушали воздушное пространство» страны.

Это произошло на фоне путаницы вокруг сообщений о якобы перехвате российских БПЛА британскими истребителями, которые позже опровергли.

