ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«БПЛА ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В данный момент на месте происшествия работают специалисты, обследуется территория.

Станция в данный момент работает в штатном режиме.

«Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем», — указывается в Telegram-канале.

Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах нормы.

14 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшин заявил, что украинский беспилотник атаковал территорию на въезде в Энергодар.

Энергодар — город-спутник крупнейшей атомной станции Европы Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. С сентября 2022 года все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.

Ранее дрон упал на автозаправочную станцию в Энергодаре.