Черноморский флот уничтожил безэкипажные катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — проинформировало ведомство.

Утром 16 мая Министерство обороны России заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над регионами страны 138 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны России, беспилотники удалось перехватить над территориями 12 областей — Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями двух морей — Азовским и Черным.

До этого российские ПВО сбили 355 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты.