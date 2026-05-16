Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Уличные бои завязались между российскими войсками и ВСУ в селе Харьковской области

Герасимов: в Шийковке российские бойцы ведут уличные бои с ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уличные бои между российскими и украинскими военными идут в населенном пункте Шийковка в Харьковской области. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе проверки зоны действия группировки ВС РФ «Запад», информирует Минобороны России.

«Продолжаются уличные бои в Шийковке», — рассказал Герасимов.

По его данным, более половины населенного пункта уже находится под контролем российских штурмовиков.

Герасимов также сообщил, что бойцы группировки «Запад» ведут наступление на западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково, ведут бои за Великую Шапковку, Новый Мир, Дружелюбовку, Чернещину, продолжается уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святогорске (ДНР). Более того, российские военные контролируют крупный административный центр и железнодорожный узел Красный Лиман на 85%, отметил Герасимов.

Также в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки «Запад» Герасимов сообщил о взятии под контроль села Кутьковка и поселка Боровая в Харьковской области.

Ранее стало известно о неудачной попытке ВСУ повторить легендарную операцию ВС РФ под Купянском.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!