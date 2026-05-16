Уличные бои между российскими и украинскими военными идут в населенном пункте Шийковка в Харьковской области. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе проверки зоны действия группировки ВС РФ «Запад», информирует Минобороны России.

«Продолжаются уличные бои в Шийковке», — рассказал Герасимов.

По его данным, более половины населенного пункта уже находится под контролем российских штурмовиков.

Герасимов также сообщил, что бойцы группировки «Запад» ведут наступление на западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково, ведут бои за Великую Шапковку, Новый Мир, Дружелюбовку, Чернещину, продолжается уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святогорске (ДНР). Более того, российские военные контролируют крупный административный центр и железнодорожный узел Красный Лиман на 85%, отметил Герасимов.

Также в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки «Запад» Герасимов сообщил о взятии под контроль села Кутьковка и поселка Боровая в Харьковской области.

Ранее стало известно о неудачной попытке ВСУ повторить легендарную операцию ВС РФ под Купянском.