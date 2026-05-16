Shot: бойцы ВСУ не смогли выбраться из тоннеля, пытаясь повторить операцию ВС РФ

Украинские бойцы пытались повторить операцию российских военных «Поток», но не смогли даже проделать траншею. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в течение нескольких ночей группа украинских бойцов копала огромный подземный коридор. Однако совершить задуманное им не удалось: тоннель обрушился на глубине 5-6 м. Бойцы, которые копали тоннель, не смогли выбраться оттуда и остались под завалами земли, уточняет издание.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно совершают попытки атаковать позиции российских сил в Харьковской области и зайти на окраины Купянска, однако им не удается это сделать.

16 мая стало известно, что российские бойцы взяли село Кутьковка и поселок Боровая в Харьковской области.

Накануне Минобороны РФ также сообщало, что российские военные установили контроль над населенными пунктами Чаривное и Чайковку в Харьковской области.

