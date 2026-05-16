Посол назвал количество пораженных США и Израилем объектов в Иране

Посол Санеи: США и Израиль поразили более 125 тысяч невоенных объектов в Иране

США и Израиль поразили более 125 тысяч невоенных объектов в Иране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

Согласно некоторым статистическим данным, американские военные выбрали целью около 24 000 объектов в Иране, сказал дипломат. По его словам, с начала конфликта повреждены или разрушены 125 600 невоенных объектов: магазины, жилые дома, квартиры. 259 женщин и 220 детей, в том числе 17 — младше пяти лет, лишились жизней.

До этого The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе для девочек в Иране был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее посол Ирана сообщил об уничтожении более трех тысяч иранцев в результате ударов США и Израиля.