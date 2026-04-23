Посол назвал число погибших иранцев в ходе ударов США и Израиля

Посол Джалали: более трех тысяч иранцев погибли в ходе ударов США и Израиля

Более трех тысяч иранцев погибли в ходе ударов США и Израиля, из них 220 детей и 250 женщин. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Итогом войны, навязанной Ирану США и сионистским режимом, стала историческая победа Ирана. [За время конфликта] были атакованы 125 тыс. гражданских объектов, жилые дома, больницы и экономическая инфраструктура», — уточнил дипломат.

Также Джалали добавил, что поддержка Ирана со стороны России говорит о глубине и стабильности отношений Тегерана и Москвы.

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о готовности проводить «операции-сюрпризы», которые «выходят за рамки расчетов» США и Израиля. В организации предупредили: иранские военные способны противостоять действиям противников, «используя новые козыри на поле боя».

Ранее в Иране назвали условие открытия Ормузского пролива.