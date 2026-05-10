Бойцы отряда, состоящего из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в беседе с РИА Новости объяснили, почему теперь воюют против Киева.

Военные отметили, что украинцы и так слишком долго молчали и ждали. По их мнению, в связи с этим активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству.

«Пора уже, наверное, нам переходить в активную фазу, а не ждать чего-то», — заявил один из собеседников агентства.

Другой собеседник сообщил, что во время мобилизации даже не скрывал, что перейдет на сторону ВС России при первой возможности, что он и сделал после сдачи в плен.

Группа Бабенко и Больбота воюет на Запорожском направлении. Отряд занимается подвозом боеприпасов, питания, запчастей и всего остального, что нужно для обеспечения работы расчетов БПЛА отряда.

До этого бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих ВСУ, получили награды в честь двухлетия подразделения. Военнослужащим вручили медали и другие знаки отличия. Во время церемонии награждения был отмечен неоценимый вклад украинских добровольцев в освобождение Украины от неонацизма, их высокая боевая выучка и слаженность.

