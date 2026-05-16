Стало известно, как украинский морской дрон Magura оказался в Греции

Обнаруженный у греческого острова украинский безэкипажный катер Magura сошел с курса из-за технической неисправности. Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, до момента обнаружения судно преодолело небольшое расстояние, что делает запуск из Ливии маловероятным.

Reuters уточняет, что технический анализ катера практически завершен, осталось расшифровать лишь некоторые зашифрованные данные.

8 мая украинский безэкипажный катер Magura нашли около греческого острова Лефкас. В момент обнаружения двигатель дрона продолжал работать. На место были направлены специалисты по разминированию. Предварительно установлено, что на борту не было взрывчатых веществ.

Греческие власти рассматривают несколько версий. По одной из них, аппарат мог использоваться для контрабанды наркотиков. По другой, дрон предназначался для атак на суда так называемого «теневого флота» России — в последние месяцы в регионе фиксировались подобные инциденты.

В начале марта российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. В Минтрансе заявили, что атака была совершена с побережья Ливии.

Позднее журналисты выяснили, что российский газовоз был атакован дроном украинского производства типа Magura V5, запущенным с базы в ливийском городе Меллита, где находятся украинские военные.

Ранее в Турции решили уничтожить найденный безэкипажный катер ВСУ Magura V5 с бомбой.