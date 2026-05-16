Деятельность американских лабораторий на территории Украины несет угрозу для населения российских и украинских регионов в связи со своей непрозрачной работой с опасными патогенами. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создает риски для населения», — пояснил Сальдо.

Губернатор региона отмечает, что в первую очередь это угрожает населению правобережья Херсонской области, Украины и соседних российских регионов.

До этого агентство изучило документы американского посольства в Киеве, которые свидетельствуют о том, что США финансировали на Украине как минимум 13 биолабораторий.

Согласно этим данным, США потратили на строительство и оснащение этих лабораторий высокой степени защиты порядка $24,8. Они были размещены в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большую часть этих объектов передали украинской стороне в 2009-2013 годах.

Ранее в США признали ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине.