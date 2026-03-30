Дипломат рассказал, как в Румынии вербуют наемников для ВСУ

Посол Липаев: наемников в Румынии вербуют при поддержке посольства Украины
Посол РФ в Румынии Владимир Липаев рассказал РИА Новости, что Бухарест вербует наемников для участия в военных действиях на стороне Киева при прямой поддержке украинского посольства.

По словам дипломата, вербовкой занимается румынская экстремистская боевая группа «Гетика». Ее представители ведут активную агитацию в интернете и соцсетях «при прямой поддержке посольства Украины».

«Распространяется информация о сборе средств, закупке оборудования и подготовке боевиков, включая обучение обращению с оружием и БПЛА», — отметил Липаев.

21 марта бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, несут значительные потери, но их учет затрудняется из-за уничтожения тел.

По его словам, подобная практика применялась с 2022 года. Он утверждает, что при отступлении тела иностранных бойцов подрывали, чтобы их нельзя было опознать.

Ранее стало известно, сколько кубинские женщины получают за службу в ВСУ.

 
