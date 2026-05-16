Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщили в российском Минобороны.

На командном пункте одного из объединений он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева и доклады командующих объединениями и командиров соединений о ходе выполнения боевых задач.

По его словам, «Запад» в настоящее время ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км.

Как заявили в Минобороны, начальник ГШ отметил успехи соединений и воинских частей группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

Кроме того, он вручил государственные награды ряду военных и поблагодарил их за мужество и героизм в ходе боевых действий.

14 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что российские войска обходят с флангов Константиновку. По его данным, городские бои ведутся в районе промышленной зоны и на западе города.

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о решающих боях за Донбасс.