Посол рассказал об эксгумации тел убитых ВСУ мирных жителей из лесной могилы

Мирошник: в Северодонецке продолжают доставать тела убитых ВСУ мирных жителей
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что тела убитых украинскими военными мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Мирошника, эксгумация происходит по инициативе Следственного комитета России и волонтерских организаций.

«На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. (Выясняются. — «Газета.Ru») причины гибели этих людей — как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», — рассказал посол.

В октябре прошлого года останки женщины были обнаружены в сгоревшем доме в поселке Вороново, расположенном под Северодонецком в ЛНР.

Как рассказал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Даниил Стяжкин, в 2022 году в Вороново шли ожесточенные бои. Группа по розыску захоронений жертв Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в данный населенный пункт после того, как получила заявку от родственников одной из местных жительниц.

Ранее в захоронении у Северодонецка были найдены около 500 тел погибших от ударов ВСУ.

 
