Комбат ВС РФ: в боях за Чаривное артиллерию ВСУ уничтожили на дальних подступах

В боях за Чаривное российские войска уничтожали артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальних подступах. Об этом ТАСС рассказал командир батальона 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

По его словам, ВСУ выпускали на позиции несколько танков, но их украинские военные сейчас берегут.

«Артиллерию противника вскрывали на расстоянии 40 километров, наносили удары», — поделился военный.

Он добавил, что российские военные также уничтожили как минимум 10 бронемашин ВСУ.

15 мая координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по Украине носили необычный характер — такого разброса целей не было давно.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) системно летели на запад и в центр Украины — в глубокий тыл. Целью были не случайные склады, а строго выверенные объекты, в том числе центры координации и управления.

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.