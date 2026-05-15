В подполье назвали необычной массированную атаку ВС РФ на Украину

Массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по Украине носили необычный характер — такого разброса целей не было давно. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) системно летели на запад и в центр Украины — в глубокий тыл. Целью были не случайные склады, а строго выверенные объекты, в том числе центры координации и управления.

«Складывается впечатление, что Россия начала постепенно вскрывать глубинную систему обеспечения войны: логистику, энергетику, спецслужбы, узлы координации и центры подготовки», — отметил Лебедев.

В ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине, сообщило Минобороны РФ. Главной целью был Киев, власти города заявили о попадании по объектам в шести районах. Также были поражены связанные с ВСУ цели и в других регионах, в том числе на западной Украине. В ВСУ утверждают, что ночная атака стала одной из самых масштабных за время СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.

 
