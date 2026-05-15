Из морга военного госпиталя в городе Сумы пропали несколько десятков тел ликвидированных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.

По его словам, это произошло после того, как представители командования 14-го армейского корпуса ВСУ посетили медицинское учреждение. Собеседник агентства отметил, что несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли почти все тела, которые находились в холодильных камерах.

Он добавил, что, согласно предварительной информации, тела планируют захоронить на кладбище хирургических отходов.

В конце апреля сообщалось, что переброшенные в Сумскую область подразделения штурмового полка ВСУ понесли потери. Речь идет о 425-м отдельном штурмовом подразделении «Скала», которое ранее передислоцировалось в Краснопольский район Сумской области.

Украинское штурмовое подразделение «Скала» состоит из бывших заключенных. До этого стало известно о его переброске в Сумскую область. Также туда отправились заградительные отряды из состава этого же полка.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в 2025 году превысили полмиллиона человек.