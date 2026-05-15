Липецкие власти окажут помощь вернувшимся из плена ВСУ бойцам

Российские военнослужащие Липецкой области, освобожденные из украинского плена, получат полную поддержку со стороны региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, домой из украинского плена возвращаются двое липецких бойцов. Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии.

«Восстанавливаются. Врачи и психологи рядом», – отметил Артамонов.

После этого освобожденные военнослужащие отправятся на родину, в Липецкую область, где встретятся с близкими и пройдут необходимую реабилитацию.

15 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что украинская сторона вернула России несколько военнопленных в критическом состоянии. По его словам, российская сторона во время последнего обмена получила десятки бойцов с ампутированными конечностями и сейчас медики выясняют, как это произошло: либо это результат ранений, либо действий «той стороны».

Ранее появилось видео с российскими военными, вернувшимися из плена.