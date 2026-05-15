Мирошник рассказал, в каком состоянии ВСУ вернули России пленных

Украинская сторона вернула России несколько военнопленных в критическом состоянии. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, российская сторона во время последнего обмена получила десятки бойцов с ампутированными конечностями и сейчас медики выясняют, как это произошло: либо это результат ранений, либо действий «той стороны».

«Это все потребует исследований, но многозначительно выглядит, когда несколько десятков военных, которые возвращаются по обмену, с серьезными ранениями и увечьями», – добавил Мирошник.

«Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее писали, что в семи регионах Украины были обнаружены неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.

В публикации утверждается, что в 2025 году такие места содержания находились в Харьковской, Киевской и Николаевской областях, а годом ранее — в неподконтрольных России районах Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что ВСУ вводят неизвестные препараты военнопленным РФ.

 
