Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 18 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над тремя городами и пятью районами Воронежской области 18 украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Согласно поступившей информации, пострадавших и разрушений в регионе нет.

До этого в Минобороны сообщили, что с 08:00 до 23:00 14 мая было перехвачено и уничтожено 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над регионами РФ. Атаке подверглись восемь регионов. Так БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн сообщил, что украинский дрон, сбитый над городом Рыльск, упал на спортивную площадку и взорвался. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Ранее ВСУ пытались атаковать школу в Запорожской области.

 
