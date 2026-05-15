Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников

Более 40 БПЛА сбили ночью в Ростовской области
Ростовская область прошедшей ночью вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников, в ходе ее отражения было уничтожено более 40 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

БПЛА были перехвачены в Таганроге и 11 районах области: Чертковском, Боковском, Верхнедонском, Обливском, Орловском, Советском, Миллеровском, Кашарском, Милютинском, Шолоховском и Тарасовском.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях при атаке не поступала.

Утром в пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что 15 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Рязань. Трое из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

При ударе были повреждены два многоэтажных дома. Организована эвакуация жителей, ведется разбор поврежденных конструкций.

Ранее в школах Рязани отменили уроки после атаки ВСУ.

 
