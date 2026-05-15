Губернатор Рязанской области раскрыл последствия атаки ВСУ на регион

Малков: есть пострадавшие при атаке БПЛА на Рязанскую область, повреждены дома
При атаке беспилотников на Рязанскую область есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку БПЛА.

«К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие», — написал Малков.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, работают специалисты оперативных служб, добавил он.

До этого Telegram-канал SHOT писал со ссылкой на жителей Рязани, что взрывы начали звучать около двух часов ночи. Очевидцы говорили, что слышали звуки пролетающих беспилотников и видели яркие вспышки в небе. Также жители сообщали о пожаре и задымлении в одном из районов Рязани.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. Потом он проинформировал еще о двух сбитых БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку и взорвался.

 
