Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Десятки украинских беспилотников уничтожили над восьми регионами России

Минобороны: средства ПВО уничтожили 38 БПЛА над восьми регионами России
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По его данным, БПЛА были сбиты 14 мая с 08:00 до 23:00 над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский дрон, сбитый над городом Рыльск, упал на спортивную площадку и взорвался. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Атаку отражали с 21:00 мск 13 мая до 7:00 мск 14 мая. Часть дронов ликвидировали в столичном регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

Ранее президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!