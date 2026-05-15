В оперштабе подтвердили атаку на Белгородскую область

Оперштаб: Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетами атаковали Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по Белгородской области.

По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. На автобусной остановке осколками посечен автобус. Также поврежден легковой автомобиль», — говорится в публикации.

В оперштабе добавили, что все аварийные службы находятся на местах.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что
Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Белгород, в небе над городом работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

По словам очевидцев, после 5:20 мск над Белгородом и пригородами прозвучало примерно 20 взрывов. По предварительным данным, силы ПВО сбили около 10 целей.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. Потом он проинформировал еще о двух сбитых БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку и взорвался.

 
