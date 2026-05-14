Стало известно о ракетных ударах по инфраструктуре Киева

На Украине заявили, что ВС России нанесли ракетные удары по инфраструктуре Киева

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощные удары ракетами по Киеву и попали по автозаправочной станции БРСМ. Об этом сообщает «Київ Оперативний» в Telegram-канале.

Отмечается, что в Киеве зафиксированы пожары и серьезные разрушения. Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, предположительно, использовался украинскими военными для производства беспилотников. Также повреждены объекты инфраструктуры.

До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака по республике была одной из самых масштабных с начала российской специальной военной операции.

По данным украинских СМИ, в результате обстрела в Дарницком районе Киева частично обрушился девятиэтажный дом.

Также координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16.

