Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

ВС РФ ударили по заводу на Украине, где чинят американские истребители

РИА: ВС РФ ударили по заводу под Киевом, где ремонтируют истребители F-16
rehan waheed/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по авиаремонтному заводу АРЗ 410. Лебедев также отметил, что на этом предприятии располагалось производство беспилотников.

До этого российские военные уничтожили производство украинских дронов типа «Рубака» в Полтавской области. Ракеты поразили подпольный завод в 8 км от Полтавы. Все три цеха предприятия разрушены. Этими дронами ВСУ активно наносили удары по Крыму, Краснодарскому краю, Волгоградской и Воронежской областям. Стоимость одного беспилотника достигает 1,5 млн рублей. Он способен летать со скоростью 170 км/ч и нести 15 кг груза. ВСУ оснащают их боевой частью КЗ-5 — снарядом весом 12,5 килограмма с 8,5 килограмма взрывчатки.

Также удару подверглась авиабаза под Полтавой. В ходе атак ликвидированы не менее 50 украинских военных.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по цехам сборки украинских дронов.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!