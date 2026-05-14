РИА: ВС РФ ударили по заводу под Киевом, где ремонтируют истребители F-16

Российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по авиаремонтному заводу АРЗ 410. Лебедев также отметил, что на этом предприятии располагалось производство беспилотников.

До этого российские военные уничтожили производство украинских дронов типа «Рубака» в Полтавской области. Ракеты поразили подпольный завод в 8 км от Полтавы. Все три цеха предприятия разрушены. Этими дронами ВСУ активно наносили удары по Крыму, Краснодарскому краю, Волгоградской и Воронежской областям. Стоимость одного беспилотника достигает 1,5 млн рублей. Он способен летать со скоростью 170 км/ч и нести 15 кг груза. ВСУ оснащают их боевой частью КЗ-5 — снарядом весом 12,5 килограмма с 8,5 килограмма взрывчатки.

Также удару подверглась авиабаза под Полтавой. В ходе атак ликвидированы не менее 50 украинских военных.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по цехам сборки украинских дронов.