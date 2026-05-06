Российские войска за сутки поразили цеха сборки беспилотников и склады горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале мессенджера «Макс».

По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В числе прочего были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 156 районах.

1 мая издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что ВС РФ полностью уничтожили производство украинских дронов типа «Рубака» в Полтавской области. По информации журналистов, российские военнослужащие выпустили ракеты по подпольному заводу в 8 км от Полтавы, где собирались БПЛА «Рубака». Все три цеха, из которых состояло предприятие, были разрушены.

До этого боец группировки российских войск «Центр» с позывным «Дрост» рассказал журналистам, что ВС РФ регулярно уничтожают дроны Vector немецкого производства, используемые украинскими солдатами. В частности, их сбивают на Добропольском направлении.

Ранее российский военный рассказал, как ВС РФ с помощью Starlink заставляли ВСУ расходовать дроны.