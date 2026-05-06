Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Минобороны сообщило об ударах по цехам сборки украинских дронов

Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки дронов и склады горючего ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска за сутки поразили цеха сборки беспилотников и склады горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале мессенджера «Макс».

По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В числе прочего были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 156 районах.

1 мая издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что ВС РФ полностью уничтожили производство украинских дронов типа «Рубака» в Полтавской области. По информации журналистов, российские военнослужащие выпустили ракеты по подпольному заводу в 8 км от Полтавы, где собирались БПЛА «Рубака». Все три цеха, из которых состояло предприятие, были разрушены.

До этого боец группировки российских войск «Центр» с позывным «Дрост» рассказал журналистам, что ВС РФ регулярно уничтожают дроны Vector немецкого производства, используемые украинскими солдатами. В частности, их сбивают на Добропольском направлении.

Ранее российский военный рассказал, как ВС РФ с помощью Starlink заставляли ВСУ расходовать дроны.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!