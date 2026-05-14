Беспилотники атаковали Новгородскую область

Губернатор Дронов: над Новгородской областью уничтожили три беспилотника
Силы противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов над территорией Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в мессенджере «Макс».

Чиновник поблагодарил военных за защиту региона, а также напомнил гражданам, что при обнаружении обломков уничтоженных дронов приближаться к ним нельзя, необходимо позвонить на номер 112.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Волгодонске сбили дрон.

Также в Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских дронов. Люди не пострадали. При этом на территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 мая средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 36 украинских беспилотников.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
