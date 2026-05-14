Силы ПВО засекли беспилотники под Воронежем

В Воронежской области силы ПВО (противовоздушной обороны) обнаружили несколько дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Чиновник отметил,что они были уничтожены. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась», — сообщил глава области.

Он добавил, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

До этого количество дронов, атаковавших Тульскую область 13 мая, возросло до 10. Их тоже сбили средства ПВО. Опасность атаки беспилотников действовала в регионе с 3:27 до 23:09. Прошлой ночью силы ПВО ликвидировали над регионом пять дронов, днем — еще три, а поздно вечером — два.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».