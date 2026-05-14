Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Силы ПВО засекли беспилотники под Воронежем

В Воронежской области средства ПВО уничтожили несколько дронов
MOD Russia/Global Look Press

В Воронежской области силы ПВО (противовоздушной обороны) обнаружили несколько дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Чиновник отметил,что они были уничтожены. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась», — сообщил глава области.

Он добавил, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

До этого количество дронов, атаковавших Тульскую область 13 мая, возросло до 10. Их тоже сбили средства ПВО. Опасность атаки беспилотников действовала в регионе с 3:27 до 23:09. Прошлой ночью силы ПВО ликвидировали над регионом пять дронов, днем — еще три, а поздно вечером — два.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!