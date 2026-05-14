Ростовская область подверглась налету БПЛА

Ростовскую область прошлой ночью атаковал беспилотник. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что БПЛА был ликвидирован в Волгодонске. Данные о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.

В ночь на 14 мая в Воронежской области силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали несколько дронов. При этом обошлось без последствий.

А накануне количество дронов, атаковавших Тульскую область, возросло до 10. Их тоже сбили средства ПВО. Опасность атаки беспилотников действовала в регионе с 3:27 до 23:09. Ночью силы ПВО ликвидировали над регионом пять дронов, днем — еще три, поздно вечером — два.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).